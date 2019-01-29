Британские учёные: Смартфоны ведут к ожирению, тревожности и стрессу

Группа британских учёных из лондонского университета Биркбек, университета Линкольна и Имперского колледжа Лондона, совместно с Швейцарским институтом тропиков и общественного здоровья провели исследование о влиянии просмотра телевизора или использования смартфона на детский сон.

Для детей предподросткового возраста это ведёт к недостатку сна. Риск сравнительно низок для детей, использующих устройства в освещённой комнате или тех, кто не сидит с гаджетами прям до самого сна.

Исследование было проведено среди 6616 детей в возрасте 11-12 лет. Более 70% использовали менее чем за час до сна смартфоны, планшеты, ноутбуки или телевизоры. Также их спрашивали об уровне освещённости комнаты и проблемах с засыпанием.

Сложности со сном у тех, кто смотрел телевизор или пользовался смартфоном в освещённой комнате, оказались на 31% выше чем у детей, которые не злоупотребляют устройствами с экранами перед сном. Вероятность сложностей со сном возрастает на 147% при просмотре телевизора или смартфона в темноте.

Недостаточный сон ведёт к ослабленной имунной реакции, депрессиям, тревожности, ожирению у детей и подростков.