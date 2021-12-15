Бронированный iPhone 13 Pro уцелел после расстрела из Glock и ПМ

Бронированный iPhone 13 Pro уцелел после расстрела из Glock и ПМЭто показано на видео
Первая модель получила классический чёрный цвет, не имеет блока камер; этот вариант рассчитан на пользователей, работающих в условиях секретности, где нельзя использовать камеры, но бронированный смартфон может помочь в какой-либо ситуации. Такой смартфон может пригодиться и тем, кто хочет сохранить полную конфиденциальность.
Вторая модель — в стиле милитари, у неё сохранены камеры. Она может быть интересна тем, кто заинтересован в пуленепробиваемости устройства.
Оба смартфона обшиты бронёй второго класса БР-2, защищающей от пистолетного выстрела. Для айфонов броня создана российским предприятием, производителем брони для БТР и вертолётов НПО «ЦИТ».
Для подтверждения эффективности брони был проведён эксперимент: смартфон расстреляли из спортивной версии пистолета Макарова, Baikal-442, и австрийского пистолета Glock 17. Броня выдержала расстрел из обоих пистолетов.
Каждая модификация iPhone 13 Pro в линейке Stealth 2.0 будет представлена в 99 экземплярах. Стоимость моделей начинается от 374 тысяч рублей за версию на 128 ГБ.