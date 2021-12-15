Бронированный iPhone 13 Pro уцелел после расстрела из Glock и ПМ

Первая модель получила классический чёрный цвет, не имеет блока камер; этот вариант рассчитан на пользователей, работающих в условиях секретности, где нельзя использовать камеры, но бронированный смартфон может помочь в какой-либо ситуации. Такой смартфон может пригодиться и тем, кто хочет сохранить полную конфиденциальность.