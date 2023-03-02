Будьте морально готовы: замена аккумулятора на iPhone стала дороже

Так, официальные сервисные центры подняли цены на замену аккумуляторов в iPhone X, 11, 12 и 13; для этих моделей цены выросли на $20, примерно на 1,5 тысячи рублей, и теперь составят $89, или 6,7 тысяч рублей по текущему курсу.

Для моделей iPhone SE, iPhone 8 и более ранних цены выросли с $49 до $69 — 5,2 тысячи рублей.

А стоимость замены аккумулятора в iPhone 14 со старта продаж составляет $99, или 7,5 тысяч рублей.

«Негарантийное обслуживание аккумуляторов для всех моделей iPhone (кроме iPhone 14) теперь стоит на $20 дороже». В Apple уточнили, что речь идёт только о случаях, когда гарантия на батарею в смартфоне уже закончилась.