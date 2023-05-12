Будьте осторожны: огромное количество дешёвых смартфонов на Android поступают в продажу уже «завирусованными»Дело в конкуренции и деньгах
Эксперты по безопасности компании Trend Micro предупредили о том, что в бюджетных Android-смартфонах по меньшей мере 10 производителей ещё до продажи в программную оболочку уже вшиты вирусы.
Делается это для конкуренции на рынке, предполагающей в том числе удешевление производства, поэтому разработку прошивки отдают на аутсорс — сторонним программистам. Речь идёт о бесшумных плагинах, позволяющих злоумышленникам тайно красть данные покупателей смартфонов.
Тайное внедрение вирусов в прошивку ещё до продажи позволяет мошенникам успешно заниматься кликфродом — кликами по рекламным ссылкам. И нередко производители дешёвых смартфонов могут знать о вредоносах в прошивке, но идут на этот шаг для получения дополнительной прибыли.
Всего в такой деятельности эксперты по безопасности подозревают около 40 вендоров.
Какой самый простой способ заразить миллионы мобильных устройств? Сделать это ещё на заводе. Это можно сравнить со впитывающим жидкость деревом: если занести инфекцию в корень, она распространится повсюду, включая каждую ветку и каждый листок.