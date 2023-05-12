Будьте осторожны: огромное количество дешёвых смартфонов на Android поступают в продажу уже «завирусованными»

Делается это для конкуренции на рынке, предполагающей в том числе удешевление производства, поэтому разработку прошивки отдают на аутсорс — сторонним программистам. Речь идёт о бесшумных плагинах, позволяющих злоумышленникам тайно красть данные покупателей смартфонов.

Тайное внедрение вирусов в прошивку ещё до продажи позволяет мошенникам успешно заниматься кликфродом — кликами по рекламным ссылкам. И нередко производители дешёвых смартфонов могут знать о вредоносах в прошивке, но идут на этот шаг для получения дополнительной прибыли.

Всего в такой деятельности эксперты по безопасности подозревают около 40 вендоров.