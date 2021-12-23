Будущие iPhone 14 получат элементы дизайна от устройств на Android

На днях появилась информация, что айфоны следующего поколения получат т.н. перфорированные OLED-дисплеи, которые для Apple будут производить LG и Samsung. Впервые о смене дизайна заявил аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Он рассказал, что вместо привычной «чёлки» будет использован перфорированный дизайн, который уже несколько лет используется в Android-устройствах. По-другому дизайн называется Hole-Punch.

Согласно источнику, Samsung будет поставлять все перфорированные панели для 6,1“ iPhone 14 Pro, а для 6,7“ iPhone 14 Pro Max — вместе с LG Display.