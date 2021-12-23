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Вчера в 23:53
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Будущие iPhone 14 получат элементы дизайна от устройств на Android

Вместо «чёлки»
Многие инсайдеры уже рассказывали о том, что в iPhone 14 не будет «чёлки». Но не было понятно, что придёт ей на смену.
Будущие iPhone 14 получат элементы дизайна от устройств на Android

На днях появилась информация, что айфоны следующего поколения получат т.н. перфорированные OLED-дисплеи, которые для Apple будут производить LG и Samsung. Впервые о смене дизайна заявил аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Он рассказал, что вместо привычной «чёлки» будет использован перфорированный дизайн, который уже несколько лет используется в Android-устройствах. По-другому дизайн называется Hole-Punch.

Согласно источнику, Samsung будет поставлять все перфорированные панели для 6,1“ iPhone 14 Pro, а для 6,7“ iPhone 14 Pro Max — вместе с LG Display.

Источник: Macrumors
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