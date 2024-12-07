Будущие модели iPhone получат подэкранную селфи-камеру

В документе говорится, что заявленная технология обеспечит корректную работу других камер, а также сканеров распознавания лица, которые будут размещены под активной областью экрана. За счёт этого увеличится полезная площадь экрана, а спорный вырез Dynamic Island с дисплея исчезнет.

В патенте показан и вариант с уменьшенным вырезом, а под экраном находится только один датчик.