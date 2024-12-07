Будущие модели iPhone получат подэкранную селфи-камеру

Опубликовано 07 декабря 2024, 06:001 мин.
Будущие модели iPhone получат подэкранную селфи-камеруС экрана может исчезнуть Dynamic Island
Портал Patently Apple сообщил о патенте компании Apple, недавно зарегистрированном в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). В патенте описана технология размещения селфи-камеры под поверхностью дисплея iPhone.
В документе говорится, что заявленная технология обеспечит корректную работу других камер, а также сканеров распознавания лица, которые будут размещены под активной областью экрана. За счёт этого увеличится полезная площадь экрана, а спорный вырез Dynamic Island с дисплея исчезнет.
В патенте показан и вариант с уменьшенным вырезом, а под экраном находится только один датчик.
Существует вероятность, что эта технология будет реализована уже в линейке iPhone 17. Но пока это слухи.
Источник:Patently Apple
Автор:Андрей Кадуков