Будущие «середнячки» Nothing Phone (2a) лишатся глифов: инсайдер предоставил первые рендеры

Из рендера понятно, что эта версия получит обновлённую заднюю панель: слева вверху расположатся две камеры, выступающие из панели. Ближе к центру и чуть ниже камер будет находиться большой круглый элемент. При этом у Nothing Phone (2) были большие круглые линии в центре над портом беспроводной зарядки, у Phone (2a) этого нет.

На рендере показаны парные светодиодные лампочки на задней панели, но изображение не даёт ответа, будут ли они светиться.

В отношении «железа» новой информации нет, значит, как и говорилось раньше, Nothing Phone (2a) получит экран диагональю 6,7", а работать смартфон будет на чипе MediaTek Dimensity 7200.