Будущие смартфоны могут получить временные выдвижные клавиатуры на дисплее

Несмотря на преимущества виртуальной клавиатуры, некоторые пользователи до сих пор предпочитают её физическое воплощение.

Но что если объединить два противоборствующих лагеря? Исследователи из Карнеги-Меллонского университета разрабатывают технологию, которая может совместить обе возможности.

Команда Future Interfaces Group работает над проектом под названием Flat Panel Haptics. В своей статье, представленной на конференции по человеко-компьютерному взаимодействию ACM CHI в Гамбурге, специалисты описали использование встроенных электроосмотических насосов, которые могут временно создавать кнопки на OLED-дисплеях.