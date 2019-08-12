Будущий флагманский смартфон Google продемонстрировал потрясающий снимок с суперзумом

В сети появился образец снимка, сделанный на готовящийся флагманский смартфон Google Pixel 4, пока не представленный производителем официально. Им поделился директор по дизайну Google Клод Зеллвегер (Claude Zellweger) в собственном аккаунте Instagram.

Другой высокопоставленный представитель компании, Альберто Вильяреал (Alberto Villareal) похвалил снимок в комментариях, на что было дано пояснение, что фото сделано с использованием 20x зума на некоем Pixel неуточнённой модели.