Будущий флагманский смартфон Google продемонстрировал потрясающий снимок с суперзумом

В сети появился образец снимка, сделанный на готовящийся флагманский смартфон Google Pixel 4, пока не представленный производителем официально. Им поделился директор по дизайну Google Клод Зеллвегер (Claude Zellweger) в собственном аккаунте Instagram.
Другой высокопоставленный представитель компании, Альберто Вильяреал (Alberto Villareal) похвалил снимок в комментариях, на что было дано пояснение, что фото сделано с использованием 20x зума на некоем Pixel неуточнённой модели.
Снимок существенно отличается от результатов использования функции Super Res Zoom на прошлогоднем Pixel 3 — он намного чётче при том же уровне зума.
Официальный дебют Pixel 4 и Pixel 4 XL ожидается в октябре 2019 года.