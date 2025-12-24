Будущий OnePlus Turbo суммарно набрал в бенчмарке AnTuTu 2 609 327 баллов

Опубликовано 24 декабря 2025, 18:001 мин.
Будущий OnePlus Turbo суммарно набрал в бенчмарке AnTuTu 2 609 327 балловМодель ещё не анонсирована
Бенчмарк AnTuTu опубликовал результаты тестирования неанонсированного ещё бюджетного устройства OnePlus Turbo. Информация о об этом смартфоне, модели под номером PLU110, появилась практически одновременно в базе данных AnTuTu и в аккаунте известного инсайдера Digital Chat Station в соцсети Weibo.
Устройство оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, что позволило смартфону получить рекордные 2 609 327 баллов в AnTuTu V11 под под управлением Android 16.
Это суммарно бал тестирования ЦП — 847 590 баллов, графический процессор — 846 597, ОЗУ — 347 105, пользовательский опыт (UX) — 568 035.
Также известно, что смартфон получит 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном LTPS от BOE с разрешением 1,5 тысячи пикселей и частотой обновления 165 Гц. Ожидается, что ёмкость аккумулятора составит около 9000 мАч, а вес устройства — 217,25 грамма.
При этом название модели неофициальное, как и характеристики, которые ещё не подтверждены производителем.
