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06:07, 30 января 2023
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Быстрая беспроводная зарядка смартфонов оказалась непопулярной среди пользователей

Чего не скажешь о проводном варианте

Не так давно наши коллеги из GSMArena провели опрос, целью которого было выявить, какие привычки, связанные с зарядкой смартфонов, есть у пользователей.

Быстрая беспроводная зарядка смартфонов оказалась непопулярной среди пользователей

Фото: PCMag

Так, в ходе опроса людей спрашивали о предпочтительной для них скорости зарядки: как проводной, так и беспроводной.

Оказалось, что большинство пользователей привыкли к быстрой проводной зарядке и предпочитают тратить на зарядку своих устройств менее часа. Так, 33,88% из них и вовсе предпочитают заряжать свои смартфона за 15 минут и меньше.

Не менее популярны и варианты 15-30 минут (22,13%) и 30-45 минут (21,59%).

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Фото: GSMArena

В то же время ситуация с беспроводной зарядкой совсем иная. Исследование показало, что пользователи в основном готовы ждать столько, сколько необходимо для беспроводной зарядки их устройств. Только 17% из числа опрошенных предпочитают очень быструю беспроводную зарядку (15 минут или меньше).

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