Быстрая беспроводная зарядка смартфонов оказалась непопулярной среди пользователей

Быстрая беспроводная зарядка смартфонов оказалась непопулярной среди пользователейЧего не скажешь о проводном варианте
Не так давно наши коллеги из GSMArena провели опрос, целью которого было выявить, какие привычки, связанные с зарядкой смартфонов, есть у пользователей.
Фото: PCMag
Так, в ходе опроса людей спрашивали о предпочтительной для них скорости зарядки: как проводной, так и беспроводной.
Оказалось, что большинство пользователей привыкли к быстрой проводной зарядке и предпочитают тратить на зарядку своих устройств менее часа. Так, 33,88% из них и вовсе предпочитают заряжать свои смартфона за 15 минут и меньше.
Не менее популярны и варианты 15-30 минут (22,13%) и 30-45 минут (21,59%).
В то же время ситуация с беспроводной зарядкой совсем иная. Исследование показало, что пользователи в основном готовы ждать столько, сколько необходимо для беспроводной зарядки их устройств. Только 17% из числа опрошенных предпочитают очень быструю беспроводную зарядку (15 минут или меньше).