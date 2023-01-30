Быстрая беспроводная зарядка смартфонов оказалась непопулярной среди пользователей

Так, в ходе опроса людей спрашивали о предпочтительной для них скорости зарядки: как проводной, так и беспроводной.

Оказалось, что большинство пользователей привыкли к быстрой проводной зарядке и предпочитают тратить на зарядку своих устройств менее часа. Так, 33,88% из них и вовсе предпочитают заряжать свои смартфона за 15 минут и меньше.

Не менее популярны и варианты 15-30 минут (22,13%) и 30-45 минут (21,59%).