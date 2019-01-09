Бюджетные смартфоны Alcatel 1 стоят дешевле 100 долларов

Alcatel 1C оснащается 5,3-дюймовым дисплеем FWVGA+ (960 x 480 пикселей), основной камерой на 5 Мп, фронтальной на 2 Мп. Аппаратной основой стал процессор SC7731E, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2000 мАч.

Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. На Alcatel 1C установлена версия Go edition. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/ b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников.

Alcatel 1X предлагается на международном рынке за 120 долларов, а Alcatel 1C — 80 долларов. Продажи начнутся в первом квартале 2019 года. Alcatel 1X можно будет приобрести в России по цене от 7990 рублей, а Alcatel 1C — 4990 рублей. Оба смартфона поступят в продажу России в варианте с двумя SIM-картами в конце первого квартала 2019 года.