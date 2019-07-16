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Вчера 20:06

Бюджетные смартфоны Huawei будут быстрее аналогов на процессорах Snapdragon

Новый Kirin 810 оказался прорывным
Еще неанонсированный, но уже успевший неоднократно засветиться в сети, Honor 9X прошел тест производительности. Согласно результатам этого теста, новенький Kirin 810, на котором будет работать устройство, значительно опережает ближайшего конкурента — Snapdragon 730.

За счет этого тот же Honor 9X вполне легко обгоняет недавний среднебюджетный смартфон от Redmi — Redmi K20. Honor 9X набрал 270 тыс баллов, в то время как K20 набрал всего лишь 253 тыс баллов.

Презентация нового смартфона от Honor ожидается уже 23 июля. По словам представителей компании, пользователей ожидает целый ряд улучшений и заметный прирост производительности, не в последнюю очередь связанный с оптимизацией процессора Kirin 810, работающего на 7-нанометровом техпроцессе. Внутри самой Honor новый Kirin называют “ядерным оружием нового уровня”. Согласно последним утечкам, процессор способен отлично работать как при повседневном использовании, так и при нагрузке в тяжелых играх.

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