Бюджетные смартфоны Huawei будут быстрее аналогов на процессорах Snapdragon

Презентация нового смартфона от Honor ожидается уже 23 июля. По словам представителей компании, пользователей ожидает целый ряд улучшений и заметный прирост производительности, не в последнюю очередь связанный с оптимизацией процессора Kirin 810, работающего на 7-нанометровом техпроцессе. Внутри самой Honor новый Kirin называют “ядерным оружием нового уровня”. Согласно последним утечкам, процессор способен отлично работать как при повседневном использовании, так и при нагрузке в тяжелых играх.