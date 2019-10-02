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Бюджетные смартфоны Xiaomi теряют популярность

Уступая место Realme
Вчера в Индии состоялась первая сезонная распродажа, приуроченная к ежегодному праздничному фестивалю Дивали. Как стало известно, Xiaomi сумела продать более 1,5 млн различных устройств (фитнес-трекеры, “умные” часы и т.д.) всего за несколько часов. Но это не так важно, так как по данным крупнейшего в регионе онлайн-магазина Flipkart, абсолютным победителем во вчерашней “гонке” среди производителей смартфонов оказалась компания Realme, продавшая более 1 млн смартфонов всего лишь за один день.

На данный момент Realme осваивает совершенно различные рынки, в том числе рынок Китая, однако основной целью для компании остается Индия. Так, если верить данным индийского интернет-магазина, вчера на долю Realme пришлось более 40% от всех продаж смартфонов в магазине Flipkart, в то время как Xiaomi досталось всего лишь 30% от общих продаж. Что же касательно других производителей смартфонов, то Vivo и Asus заняли третье и четвертое места соответственно, а на долю всех остальных участников рынка пришлось не более 15% в общей сложности.

Напомним, что согласно исследованию аналитического агентства CMIR Mobile Industry Consumer Insights, по итогам опроса, который был проведен еще в сентябре, Realme был признан лучшим брендом смартфонов на территории Индии.

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