Бюджетные смартфоны Xiaomi теряют популярность

На данный момент Realme осваивает совершенно различные рынки, в том числе рынок Китая, однако основной целью для компании остается Индия. Так, если верить данным индийского интернет-магазина, вчера на долю Realme пришлось более 40% от всех продаж смартфонов в магазине Flipkart, в то время как Xiaomi досталось всего лишь 30% от общих продаж. Что же касательно других производителей смартфонов, то Vivo и Asus заняли третье и четвертое места соответственно, а на долю всех остальных участников рынка пришлось не более 15% в общей сложности.