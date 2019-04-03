Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 замечен у главы Xiaomi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография смартфона Xiaomi, пока не представленного производителем официально.
На фото исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) держит в руках некий смартфон. Однако внимание общественности привлёк аппарат, лежащий рядом на столе.
Предположительно, речь идёт о бюджетном флагмане, который будет выпущен под брендом Redmi, а аппаратной платформой его станет топовый процессор Snapdragon 855. По данным источника, смартфон будет полностью безрамочным с фронтальной камерой в выдвижном модуле.
Согласно более ранним утечкам, флагман Redmi оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.