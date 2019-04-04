Бюджетный флагман Redmi Pro 2 засветился в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился правдоподобный рендер и основные характеристики смартфона Redmi, пока не представленного производителем официально.

Рендер показывает тот самый бюджетный флагман Redmi, который недавно засветился на живом фото у главы Xiaomi. По данным источника, он называется Redmi Pro 2. Смартфон получил тонкие рамки, фронтальную камеру в выдвигающемся модуле и тройную тыльную камеру.

Характеристики указаны следующие. Его аппаратной платформой его станет топовый процессор Snapdragon 855. Также отмечается, 48-мегапиксельная основная камера и интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые.

Согласно более ранним утечкам, флагман Redmi оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.