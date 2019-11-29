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Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж
Его заменит грядущий Redmi K30
Напомним, что буквально вчера стало известно, что Xiaomi удалила флагманский Mi 9 из каталога на своем официальном сайте. Предполагается, что компания остановила производство данных устройств. Сегодня же стало известно об очередном смартфоне компании, который китайский гигант, вероятно, перестанет продавать.
Так, инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником, сообщил, что удаление из каталога на официальном сайте компании коснулось и Redmi K20, который, к слову, обрел широкую популярность с момента релиза. Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.
Отмечается, что обычно удаление смартфона с официального сайта предполагает прекращение прекращение его производства. На данный момент в продаже доступна лишь старшая модель Redmi K20 Pro, оснащенная 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.