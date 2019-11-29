Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж

Так, инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником, сообщил, что удаление из каталога на официальном сайте компании коснулось и Redmi K20, который, к слову, обрел широкую популярность с момента релиза. Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.

Отмечается, что обычно удаление смартфона с официального сайта предполагает прекращение прекращение его производства. На данный момент в продаже доступна лишь старшая модель Redmi K20 Pro, оснащенная 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.