Бюджетный Galaxy A17 4G набрал низкие баллы на Geekbench

Чипсет MediaTek Helio G99 обладает архитектурой 6-нм и включает два ядра Cortex-A76 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 так же с 2 ГГц, графику будет обеспечивать GPU Mali-G57 MC2. Тесты показали, что производительность Galaxy A17 4G «пока невысока», так как устройство ещё находится на этапе разработки, во всяком случае так объясняют результаты инсайдеры. Предполагается, что производительность телефона будет оптимизирована.

Пока же смартфон получил на Geekbench 730 баллов в одноядерном тесте и 1982 — в многоядерном. Для сравнения, модель Galaxy A15 4G, «засветившаяся» на Geekbench ещё в 2023 году, в одноядерном тесте получила 743 балла, в многоядерном — 2005.