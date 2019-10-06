Бюджетный Honor 9X выйдет в Европе без Google Play и со старым процессором

Стоит отметить, что изменения есть и они достаточно заметные. А вот как к ним относиться, каждый решит сам для себя. Так, если Honor 9X для Китая оснащен лишь двойной основной камерой, то глобальная версия имеет сразу тройную камеру на 48, 8 и 2 Мп. Но если в плане камеры смартфон ждет пополнение, то в плане процессора на лицо даунгрейд — вместо свежего Kirin 810 устройство будет оснащено более старым Kirin 710F, что явно скажется на мощности Honor 9X в версии для Европы.

Еще одним отрицательным моментом в выходе хита от Honor на европейском рынке можно считать то, что устройство, как и китайская версия, поступит в продажу без сервисов Google. Учитывая этот факт, а также плотность конкуренции в ценовом сегменте, в котором будет выступать линейка, можно смело предположить, что глобальная версия вряд ли станет такой же популярной, как китайская на родине производителя.