Бюджетный Honor X8 получит 64 Мп камеру и ценник ниже 20 тысяч рублей

Речь о бюджетном Honor X8, который будет основан на восьмиядерном чипе: четыре ядра Cortex-A73 частотой 2,4 ГГц и четыре Cortex-A53 частотой 1,9 ГГц. При этом размер экрана устройства составит 6,7 дюйма.

Основная камера будет состоять из четырёх модулей: на 64, 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера — 16-Мп.