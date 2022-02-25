Бюджетный Honor X8 получит 64 Мп камеру и ценник ниже 20 тысяч рублей

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Бюджетный Honor X8 получит 64 Мп камеру и ценник ниже 20 тысяч рублейЗвучит как отличное предложение за свою цену
Уже на следующей неделе Honor проведёт крупную презентацию. Звездой вечера, безусловно, станет флагманский смартфон Honor Magic 4. Но помимо него, как оказалось, нас ждёт ещё кое-что интересное.
Речь о бюджетном Honor X8, который будет основан на восьмиядерном чипе: четыре ядра Cortex-A73 частотой 2,4 ГГц и четыре Cortex-A53 частотой 1,9 ГГц. При этом размер экрана устройства составит 6,7 дюйма.
Основная камера будет состоять из четырёх модулей: на 64, 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера — 16-Мп.
Сообщается, что оперативной памяти в Honor X8 будет 6 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора новинки составит 4000 мАч, при этом неизвестно, какой мощности будет поддерживаться быстрая зарядка. Ориентировочная цена устройства — 200 евро (18,7 тыс рублей).
Источник: WinFuture