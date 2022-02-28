Бюджетный iPhone SE (2020) может стать в два раза дешевле

А уже совсем скоро, судя по данным источников, компания представит следующее поколение устройства. На фоне этого, считает популярный автор из Bloomberg Марк Гурман, купертиновцы заметно снизят цену на нынешнюю модель.

По мнению эксперта, речь может идти о двукратном снижении, после которого iPhone SE (2020) будут продавать по цене от 199 долларов. Учитывая, что ещё в 2020 году себестоимость компонентов смартфона была в районе 200 долларов, такой сценарий кажется вполне реалистичным.

Напомним, что новенькому iPhone SE (2022) приписывают тот же дизайн, что и у актуальной модели. Изменения коснутся железной части — в основу телефона ляжет чип Apple A15. Также девайс, впервые в линейке, получит поддержку мобильных сетей 5G.