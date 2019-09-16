Бюджетный конкурент Xiaomi открыл продажи первого смартфона с 64-Мп камерой

Китайская компания Realme начала продажи своего первого смартфона с камерой разрешением 64 мегапикселя. На данный момент Realme XT доступен в Индии, а завтра появится в Китае.

Смартфон предлагается по цене от 224 долларов. Несмотря на более ранний анонс, Realme XT уступил звание «первого 64-мегапиксельного смартфона» в мире Redmi Note 8 Pro, поскольку тот поступил в продажу быстрее.

Realme XT оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, четверной основной камерой 64+8+2+2, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал Snapdragon 712, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 20