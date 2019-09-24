Бюджетный конкурент Xiaomi выпустил новый флагман

Смартфон оснащен четырехмодульной камерой на 64 Мп, а также 6,4 дюймовым дисплеем с поддержкой Full HD+. Realme XT базируется на процессоре Snapdragon 712 AIE, имеет подэкранный сканер отпечатка пальцев и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge. Смартфон пополнил ряды безрамочных смартфонов благодаря дисплею, занимающему 92,1% внешней поверхности.

Realme XT имеет емкость аккумулятора равную 4000 мАч, а технология быстрой зарядки позволяет зарядить телефон всего за 80 минут. Известно, что все детали о спецификациях и цене на устройство будут доступны после официального запуска второго октября.