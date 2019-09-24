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Сегодня 14:17

Бюджетный конкурент Xiaomi выпустил новый флагман

Смартфон представят уже второго октября
Компания Realme анонсировала новый смартфон бюджетного сегмента realme XT. Сообщается, что компания адаптировала устройство для российского рынка, добавив функцию NFC.

Смартфон оснащен четырехмодульной камерой на 64 Мп, а также 6,4 дюймовым дисплеем с поддержкой Full HD+. Realme XT базируется на процессоре Snapdragon 712 AIE, имеет подэкранный сканер отпечатка пальцев и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge. Смартфон пополнил ряды безрамочных смартфонов благодаря дисплею, занимающему 92,1% внешней поверхности.

Realme XT имеет емкость аккумулятора равную 4000 мАч, а технология быстрой зарядки позволяет зарядить телефон всего за 80 минут. Известно, что все детали о спецификациях и цене на устройство будут доступны после официального запуска второго октября.

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