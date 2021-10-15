Бюджетный Nokia G10 с большим аккумулятором и трехмодульной камерой продают дешевле 9 тысяч рублей

Nokia G10 получил 6.5-дюймовый безрамочный IPS-экран с разрешением 1600x720 пикселей с каплевидным вырезом в центральной верхней части для селфи-камеры. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Имеется также слот для карты памяти максимальным объемом до 512 ГБ. Аппарат получит трехмодульную камеры на 13, 2 и 2 Мп, а также емкий аккумулятор на 5050 мАч.

Купить Nokia G10 при выборе оплаты заказа на сайте можно за 8 569 рублей вместо исходных 10 999.