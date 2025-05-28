Бюджетный OnePlus Ace 5 Racing Edition за $350 получил батарею на 7100 мАч и 512 ГБ памяти

Опубликовано 28 мая 2025, 07:471 мин.
Бюджетный OnePlus Ace 5 Racing Edition за $350 получил батарею на 7100 мАч и 512 ГБ памятиТоп за свои деньги, не иначе!
OnePlus представила Ace 5 Racing Edition — смартфон с достойными характеристиками за $350. Главный акцент — огромная батарея на 7100 мАч и 512 ГБ памяти UFS 4.0, что делает его одним из самых емких и быстрых в своем классе.
Новинка оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Внутри — процессор Dimensity 9400e, упрощенная версия топового чипа от MediaTek, в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ.
Камеры: 50-Мп основной модуль, 2-Мп монохромный сенсор и фронтальная камера на 16 Мп. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, а также может похвастаться встроенным в экран сканером отпечатков, ИК-портом, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамиками.
Ace 5 Racing Edition уже доступен в Китае в цветах: Wave White, Wild Green и Rock Black. За свою цену модель предлагает впечатляющий набор характеристик, особенно в плане автономности и объема памяти.