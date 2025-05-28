Бюджетный OnePlus Ace 5 Racing Edition за $350 получил батарею на 7100 мАч и 512 ГБ памяти

Новинка оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Внутри — процессор Dimensity 9400e, упрощенная версия топового чипа от MediaTek, в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ.

Камеры: 50-Мп основной модуль, 2-Мп монохромный сенсор и фронтальная камера на 16 Мп. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, а также может похвастаться встроенным в экран сканером отпечатков, ИК-портом, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамиками.

Ace 5 Racing Edition уже доступен в Китае в цветах: Wave White, Wild Green и Rock Black. За свою цену модель предлагает впечатляющий набор характеристик, особенно в плане автономности и объема памяти.