Бюджетный Realme C61 с усиленным корпусом и двухлетней гарантией поступил в продажу в России

Realme C61 выделяется прочным корпусом, выполненным с усиленной центральной рамкой, силиконовыми уплотнителями и закаленным стеклом. Устройство соответствует стандарту IP54, что обеспечивает защиту от воды и пыли. В дополнение, смартфон прошел множество тестов на прочность и надежность.

Смартфон оснащен 8+16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ, который можно увеличить до 24 ГБ благодаря технологии DRE. Он работает на 8-ядерном процессоре Unisoc T612 и имеет аккумулятор на 5000 мАч, обеспечивающий до 37 дней автономной работы в режиме ожидания.

Realme C61 доступен в двух цветах — темно-зеленом и блестящем золотом. Цены начинаются от 9 999 рублей за модель 6+128 ГБ.