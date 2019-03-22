Бюджетный Samsung Galaxy A10 уже можно заказать в России

Galaxy A10, — это самый доступный смартфон из новой серии Galaxy A. Он получил дисплей Infinity-V с небольшим вырезом под фронтальную камеру. Смартфон оснащается 6,2-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Сканера отпечатков пальцев у него нет.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7884, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой One UI.