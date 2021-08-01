Бюджетный Samsung Galaxy A51 продают дешевле 14 тысяч рублей

Samsung A515 Galaxy оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2400 x 1080 и вырезом в центральной верхней части для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Что касается основной, она получила четыре датчика на 48, 12, 5 и 5 Мп. Аппарат умеет снимать видео в разрешении 3840 x 2160 — UltraHD, 4K. Сердцем устройства выступает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 9611. Модель получила аккумулятор на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.

Купить смартфон сейчас можно за 13 990 рублей, тогда как в обычное время его продают за 18 490. Для этого в корзине следует ввести промокод HOME46. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.