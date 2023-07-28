Бюджетный Samsung Galaxy M44 получит флагманский процессор Snapdragon 888

Возможно, производитель готовит бюджетное устройство с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888 2021 года. Сообщается, что в одноядерном тесте Geekbench смартфон набрал 1531 балл, а в многоядерном — 3771. Будет обеспечена и поддержка сетей 5G.

Если инсайдерская информация соответствует действительности, Galaxy M44 будет достаточно производительным смартфоном, но, возможно, с пониженной частотой процессора во избежание перегревов и снижения производительности — у Snapdragon 888 есть такая особенность. Также будущая модель может получить 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 13.

Когда может состояться презентация Galaxy M44, не сообщается.