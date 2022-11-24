Бюджетный Samsung стал самым популярным смартфоном в мире

Специалисты Sports Lens провели исследование, которое показало, что корейской техногигант является самым популярным Android-производителем в мире. На его долю приходится 34,6% рынка.

Более того, бюджетная модель бренда, Galaxy A12, вообще стала самым популярным устройством. На её долю приходится 2,1% всего общемирового рынка смартфонов.

Следом за данным аппаратом идут ещё два телефона Samsung — Galaxy A21 (1%) и Galaxy A10s.

Из прочих игроков Android-рынка можно отметить Xiaomi. Китайский бренд смог забрать себе 14,3% мирового рынка. Следом за ним идёт Oppo со своими 10,3%.

Замыкают же пятёрку лидеров Vivo и Huawei с 9,8% и 6,7% соответственно.