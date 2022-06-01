Бюджетный смартфон Infinix с 6000 мАч приехал в Россию

Бюджетный смартфон Infinix с 6000 мАч приехал в РоссиюХотя есть вариант и для любителей флагманов
Устройство получило 6,82-дюймовый дисплей c разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость аккумулятора устройства — 6000 мАч.
Вместе с ним компания также представила более доступный гаджет — Infinix Hot 12i. Он имеет точной такой же экран, только ёмкость его аккумулятора скромнее — всего 5000 мАч.
Самое приятное в обеих новинках — их цена. За Hot 12 Play NFC в версии 4/64 ГБ просят 12 990 рублей, а за Infinix Hot 12i в варианте 4/64 ГБ — 11 990 рублей. При этом есть и промо-цена, которая составляет 10 990 и 9 990 рублей соответственно.
Вместе с тем Infinix представила и более дорогое устройство — флагманский Note 12 VIP. Смартфон может похвастаться 6,7-дюймовым FullHD+ AMOLED-дисплеем, частота его обновления — 120 Гц. При этом здесь также присутствует быстрая 120-Вт зарядка, которая пополняет заряд от 0 до 100% за 17 минут.
Устройство получило 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. При этом его основная камера имеет главный модуль на 108 Мп. Цена Infinix Note 12 VIP — 32 990 рублей, но в рамках промо-предложения она составляет 26 990 рублей.