Бюджетный смартфон Infinix с 6000 мАч приехал в Россию

Самое приятное в обеих новинках — их цена. За Hot 12 Play NFC в версии 4/64 ГБ просят 12 990 рублей, а за Infinix Hot 12i в варианте 4/64 ГБ — 11 990 рублей. При этом есть и промо-цена, которая составляет 10 990 и 9 990 рублей соответственно.

Вместе с тем Infinix представила и более дорогое устройство — флагманский Note 12 VIP. Смартфон может похвастаться 6,7-дюймовым FullHD+ AMOLED-дисплеем, частота его обновления — 120 Гц. При этом здесь также присутствует быстрая 120-Вт зарядка, которая пополняет заряд от 0 до 100% за 17 минут.