Бюджетный смартфон LG K12+ похож на флагманский Nokia 9 PureView

В сети появился первый рендер, показывающий внешний вид готовящегося к выпуску бюджетного смартфона LG K12+. Его опубликовал ресурс TigerMobiles.

Интересно, что передняя панель смартфона напоминает по дизайну флагманскую модель Nokia 9 PureView. Конечно, ни о какой камере-револьвере с пятью модулями на задней панели речи не идёт.

По предварительной информации, LG K12+ оснащается дисплеем неизвестной пока диагонали с разрешением 720 х 1440 пикселей, процессором MediaTek MT6762, 3 ГБ оперативной памяти. Он работает под управлением не самой новой операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют LG K12+ ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.