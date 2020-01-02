Бюджетный смартфон Nokia упал в цене

На сегодняшний день Nokia 4.2 можно приобрести всего за 97 долларов или 5,9 тыс рублей. Так, буквально за несколько месяцев стоимость и без того дешевого смартфона упала приблизительно на 35%.

Напомним, что устройство оснащено 5,71 дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1520 х 720 пикселей. Смартфон работает на базе Snapdragon 439 с операционной системой Android 9 Pie. В базовой версии Nokia 4.2 имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти, тогда как старшая версия получила 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Устройство получило аккумулятор емкостью 3000 мАч, а также двухмодульную камеру с датчиками на 13 и 2 Мп и 8Мп селфи-камеру.