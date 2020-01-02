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Бюджетный смартфон Nokia упал в цене
Речь о Nokia 4.2
Напомним, что в феврале прошлого года Nokia продемонстрировала сразу несколько новых смартфонов, в числе которых бюджетный Nokia 4.2. Известно, что его стоимость на старте продаж составляла порядка 154 долларов или 9,5 тыс рублей, однако позднее цена упала до 133 долларов или 8,2 тыс рублей. Сейчас же его цена упала до рекордной отметки.
На сегодняшний день Nokia 4.2 можно приобрести всего за 97 долларов или 5,9 тыс рублей. Так, буквально за несколько месяцев стоимость и без того дешевого смартфона упала приблизительно на 35%.
Напомним, что устройство оснащено 5,71 дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1520 х 720 пикселей. Смартфон работает на базе Snapdragon 439 с операционной системой Android 9 Pie. В базовой версии Nokia 4.2 имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти, тогда как старшая версия получила 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Устройство получило аккумулятор емкостью 3000 мАч, а также двухмодульную камеру с датчиками на 13 и 2 Мп и 8Мп селфи-камеру.