Бюджетный смартфон Realme C51 с 128 ГБ и быстрой зарядкой начали продавать в Р5

Гаджет имеет 6,74" экран с тактовой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит. В верхней части дисплея находится миниатюрный каплевидный вырез для камеры Как и две предыдущие модели С-серии, realme С51 получил функцию «‎Мини-капсула»‎, которая интерактивно разворачивается вокруг выреза камеры. С её помощью пользователи могут отслеживать уведомления о состоянии аккумулятора, объёме использованных данных и статистике пройденных за день шагов.

Важное отличие С51 — быстрая комплектная зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт, заряжающая аккумулятор до 50% за 28 минут. По сравнению с зарядкой модели предыдущей C31 скорость зарядки C51 увеличилась в 2 раза. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающим время работы в режиме звонков в течение 37 часов, общение в мессенджерах — 20.3 часа, время прослушивания музыки — 81 час.

Realme С51 получил ОЗУ объёмом 4 ГБ, которую можно динамически увеличить до 8 ГБ, постоянная память составляет до 128 ГБ. Смартфон поддерживает 2 SIM-карты Nano и 1 карту MicroSD одновременно, что позволяет расширить объём накопителя до 2 ТБ.

Модель получила основную камеру с разрешением 50 МП, диафрагмой f/1,8 и объективом 5P, что делает возможной съёмку в HD качестве. Устройство оснащено селфи-камерой разрешением 5 МП. В C51 используется новый алгоритм обработки фотографий, который максимально компенсирует недостатки, обеспечивая лучшую динамику изображения в небольших переэкспонированных сценах.

Также C51 получил динамик UltraBoom, быстрый датчик отпечатков пальцев на боковой панели и многофункциональный NFC. Смартфон доступен в зелёном и чёрном цветах в конфигурации 4/128 ГБ, его можно приобрести во всех магазинах-партнёрах по цене от 13999 рублей.