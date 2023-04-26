Бюджетный смартфон Realme с 256 ГБ поступил в продажу в России

Бюджетный смартфон Realme с 256 ГБ поступил в продажу в РоссииА в начале мая стартует приятная акция для первых покупателей
Российская премьера смартфона Realme C55 наконец-то состоялась. Напомним, что это тот самый аппарат, который ранее привлёк внимание из-за звания «первого Android-смартфона с аналогом Dynamic Island в iPhone 14 Pro».
Правда, на деле данная опции пока что есть куда расти — прямо сейчас она может только отображать уровень заряда батареи, статус зарядки, а также показывать данные шагомера. Новые функции будут добавлены с выходом будущих обновлений.
Сам смартфон является доступным решением с 4G-процессором MediaTek Helio G88, 6,72-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц. Здесь также используется двойной модуль основной камеры на 64 и 2 Мп.
Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, имеется быстрая зарядка на 33 Вт. К полезным особенностям можно отнести сразу два слота для SIM-карт и один слот для microSD-карты объёмом до 1 ТБ.
Realme C55 доступен в России в перламутровом и чёрном цветах и в конфигурации 8/256 ГБ за 16 990 рублей.
С 1 по 31 мая 2023 года при покупке Realme C55 в магазинах МегаФон покупатели получат в подарок умную колонку SberBoom Mini и 600 рублей на связь для абонентов оператора.