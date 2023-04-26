Бюджетный смартфон Realme с 256 ГБ поступил в продажу в России

Правда, на деле данная опции пока что есть куда расти — прямо сейчас она может только отображать уровень заряда батареи, статус зарядки, а также показывать данные шагомера. Новые функции будут добавлены с выходом будущих обновлений.

Сам смартфон является доступным решением с 4G-процессором MediaTek Helio G88, 6,72-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц. Здесь также используется двойной модуль основной камеры на 64 и 2 Мп.

Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, имеется быстрая зарядка на 33 Вт. К полезным особенностям можно отнести сразу два слота для SIM-карт и один слот для microSD-карты объёмом до 1 ТБ.