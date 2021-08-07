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Бюджетный смартфон Realme с 5000 мАч и мощным процессором временно отдают со скидкой в 30%Realme Narzo 30
В России стартовали продажи бюджетного смартфона китайской компании Realme с огромным аккумулятором на 5000 мАч. Речь о модели Realme Narzo 30, которую вплоть до 9 августа россияне могут купить с 30% скидкой.
Купить Realme Narzo 30 можно в синем и серебристом цвете. Так, обычная стоимость устройства составляет 19 990 рублей, тогда как до 9 августа смартфон можно купить за 13 990 рублей. Для этого необходимо применить купон продавца и ввести в корзине промокод RMSBD1500.
Напомним, что Realme Narzo 30 оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ экраном с частотой обновления 90 Гц и вырезом для 16-мегапиксельной камеры. Аппарат получил мощный игровой процессор MediaTek Helio G95, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Также отметим наличие NFC, трехмодульной камеры на 48 Мп, 2 и 2 Мп и поддержки Dart Charge мощностью 30 Вт.