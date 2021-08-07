Бюджетный смартфон Realme с 5000 мАч и мощным процессором временно отдают со скидкой в 30%

Купить Realme Narzo 30 можно в синем и серебристом цвете. Так, обычная стоимость устройства составляет 19 990 рублей, тогда как до 9 августа смартфон можно купить за 13 990 рублей. Для этого необходимо применить купон продавца и ввести в корзине промокод RMSBD1500.