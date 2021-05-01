Бюджетный смартфон с большим аккумулятором Samsung Galaxy A02s продают дешевле 8 тысяч рублей

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Samsung Galaxy A02s оснащен 6,5-дюймовым HD+ экраном с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Основная камера имеет три модуля на 13, 2 и 2 МП. Сердцем устройства выступил процессор Qualcomm Snapdragon 450. Смартфон получил 3 ГБ оперативной и 3 ГБ внутренней памяти, большой аккумулятор на 5000 мАч и функцию голосового набора.