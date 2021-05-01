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Бюджетный смартфон с большим аккумулятором Samsung Galaxy A02s продают дешевле 8 тысяч рублей
Трехмодульная камера и 6,52-дюймовый HD+ экран
В Яндекс Маркете бюджетный смартфон с большим аккумулятором Samsung Galaxy A02s продают дешевле 8 тысяч рублей. В обычное время устройство стоит 9 730 рублей.
Чтобы приобрести Samsung Galaxy A02s за 7 452 рубля необходимо авторизоваться в Яндекс Маркете и ввести промокод HOLIDAY19. Отметим, что данный промокод срабатывает лишь при выборе модели в черном цвете. Купить смартфон со скидкой можно перейдя по этой ссылке.
Samsung Galaxy A02s оснащен 6,5-дюймовым HD+ экраном с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Основная камера имеет три модуля на 13, 2 и 2 МП. Сердцем устройства выступил процессор Qualcomm Snapdragon 450. Смартфон получил 3 ГБ оперативной и 3 ГБ внутренней памяти, большой аккумулятор на 5000 мАч и функцию голосового набора.