Бюджетный смартфон с мощным процессором POCO M3 Pro представлен в России

Смартфон получился мощным, несмотря на невысокую цену. И всё благодаря использованию чипа MediaTek Dimensity 700 в качестве основы. Помимо этого, устройство получило 6,5-дюймовый FullHD дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц.

Что интересно, в смартфоне реализована функция DynamicSwitch, позволяющая экономить заряд батареи через автоматическое переключение между разными частотами работы дисплея.