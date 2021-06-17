Бюджетный смартфон с мощным процессором POCO M3 Pro представлен в России

Бюджетный смартфон с мощным процессором POCO M3 Pro представлен в РоссииЦены и вправду очень приятные
Смартфон получился мощным, несмотря на невысокую цену. И всё благодаря использованию чипа MediaTek Dimensity 700 в качестве основы. Помимо этого, устройство получило 6,5-дюймовый FullHD дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц.
Что интересно, в смартфоне реализована функция DynamicSwitch, позволяющая экономить заряд батареи через автоматическое переключение между разными частотами работы дисплея.
Основная камера тут тройная с основным 48 Мп модулем. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки (18 Вт).
Оперативной памяти в POCO M3 Pro от 4 до 6 ГБ, а постоянной от 64 до 128 ГБ. В свою очередь цена за версию 4/64 ГБ — 17 990 рублей, а за 6/128 ГБ — 19 990 рублей. Но в период с 21 по 25 июня новинку можно будет купить со скидкой, за 14 990 и 16 990 рублей соответственно.