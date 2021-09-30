Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10 в России будет стоить от 17 тысяч рублей

Xiaomi Redmi 10 получил мощный процессор MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2 ГГц. Дисплей 6,5“ разрешением 2400 x 1080 FHD+ и частотой обновления 90 Гц. С помощью технологии Adaptive Sync дисплей автоматически регулирует оптимальную частоту обновления в зависимости от контента. Также есть функция Reading Mode 3.0 — для комфортного чтения и режим солнечного света, защищающий экран от бликов.

Redmi 10 оснащён основной 50-мегапиксельной камерой, сверхширокоугольной 8 Мп, а также 2 Мп датчиками макросъёмки и глубины. Передняя камера смартфона — 8 Мп.