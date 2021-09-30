Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10 в России будет стоить от 17 тысяч рублей

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10 в России будет стоить от 17 тысяч рублейУстройство получило флагманские функции
Xiaomi Redmi 10 получил мощный процессор MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2 ГГц. Дисплей 6,5“ разрешением 2400 x 1080 FHD+ и частотой обновления 90 Гц. С помощью технологии Adaptive Sync дисплей автоматически регулирует оптимальную частоту обновления в зависимости от контента. Также есть функция Reading Mode 3.0 — для комфортного чтения и режим солнечного света, защищающий экран от бликов.
Redmi 10 оснащён основной 50-мегапиксельной камерой, сверхширокоугольной 8 Мп, а также 2 Мп датчиками макросъёмки и глубины. Передняя камера смартфона — 8 Мп.
Звук обеспечивают двойные динамики, устройство имеет 3,5-мм разъём для наушников.
За питание устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. 18-ваттная быстрая зарядка, обратная проводная зарядка 9 Вт и комплектное 22,5 Вт зарядное устройство.
Redmi 10 получил ОС Android 11 с оболочкой от Xiaomi MIUI 12.5. Смартфон поставляется в трёх расцветках: «Серый карбон», «Белая галька», «Синее море». Оснащён системой разблокировки по лицу с ИИ и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.
Устройство имеет следующие комплектации: 4 ГБ + 64 ГБ; 4 ГБ+128 ГБ; 6 ГБ+128 ГБ. В комплектации 4 ГБ + 64 ГБ смартфон будет доступен по цене 16 990 рублей, версия 4 ГБ + 128 ГБ — 18 990 рублей. Приобрести устройство можно будет в официальном магазине Mi.com, в фирменных магазинах Xiaomi, а также у партнёров М.Видео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Ноу-Хау, Технопарк, Ситилинк, OZON, Wildberries.