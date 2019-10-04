Бюджетный смартфон Xiaomi с 5000 мАч появился в продаже до официальной презентации

Смартфон доступен в нескольких цветовых дизайнах - черный, синий и красный. Отмечается, что от выбора цвета устройства зависит его конечная стоимость. Минимальная цена смартфона составляет 126 долларов. Также, смартфон можно приобрести за 129 долларов с возможностью бесплатной доставки.

Известно, что смартфон оснащен 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1520 на 720 пикселей. Redmi 8 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439. Что касается фотовозможностей, устройство оборудовано 12 МП камерой с светодиодной подсветкой. Оперативная память телефона составляет 3 Гб, а внутренняя - 32 Гб. Аккумулятор рассчитан на 5000 мАч с зарядкой в 10 Вт.