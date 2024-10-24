Бюджетный тонкий смартфон Infinix Hot 50 Pro на процессоре Helio G100 прибыл в РФ

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED экраном с яркостью 520 нит и частотой обновления 120 Гц. В модели предусмотрены встроенный сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица. Корпус толщиной всего 7,4 мм и вес менее 185 граммов.

Infinix HOT 50 Pro имеет 50-МП основную камеру с диафрагмой F/1.6, а также 2-МП датчик глубины. Для селфи предусмотрена 8-МП фронтальная камера, которая поддерживает запись 2К видео. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и блок питания мощностью 33 Вт обеспечивает быструю зарядку.

Смартфон доступен в сером, черном и голубом цветах в двух конфигурациях: 128 ГБ + 8 ГБ по цене 19 990 рублей и 256 ГБ + 8 ГБ за 21 999 рублей.