Бюджетный тонкий смартфон Infinix Hot 50 Pro на процессоре Helio G100 прибыл в РФ

Опубликовано 24 октября 2024, 17:011 мин.
Бюджетный тонкий смартфон Infinix Hot 50 Pro на процессоре Helio G100 прибыл в РФЦена стартует от 19 990 рублей
Infinix выпустил новый смартфон Infinix HOT 50 Pro. Устройство оснащено процессором Mediatek Helio G100, AMOLED экраном диагональю 6.78 дюйма и корпусом толщиной 7.4 мм. Цена за 128 ГБ + 8 ГБ составит19 990 рублей.
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Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED экраном с яркостью 520 нит и частотой обновления 120 Гц. В модели предусмотрены встроенный сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица. Корпус толщиной всего 7,4 мм и вес менее 185 граммов.
Infinix HOT 50 Pro имеет 50-МП основную камеру с диафрагмой F/1.6, а также 2-МП датчик глубины. Для селфи предусмотрена 8-МП фронтальная камера, которая поддерживает запись 2К видео. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и блок питания мощностью 33 Вт обеспечивает быструю зарядку.
Смартфон доступен в сером, черном и голубом цветах в двух конфигурациях: 128 ГБ + 8 ГБ по цене 19 990 рублей и 256 ГБ + 8 ГБ за 21 999 рублей.