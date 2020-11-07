Бюджетный Xiaomi Redmi 9 продают со скидкой за 8790 рублей

Смартфон получил 6,53-дюймовый FHD+ экран с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Сердцем устройства выступает процессор MediaTek Helio G80. Xiaomi Redmi 9 оснащен энергоемким аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой технологии Quick Charge 3.0 и быстрой зарядки на 18 Вт. Аппарат оборудован четырехмодульной камерой на 13, 8, 5 и 2 Мп.

В обычное время смартфон продается за 11 990 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 8 790. Для приобретения смартфона с максимальной скидкой следует воспользоваться мобильным приложением MI Store. В корзине необходимо ввести промокод XIAOMIAUTUMN.