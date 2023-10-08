C65, да не тот: в Сети засветился новый смартфон Xiaomi Poco

Ожидается, что новинка совсем скоро появится в продаже на многих рынках.

POCO C65, получивший кодовое имя «Air», будет работать на процессоре MediaTek. Внутренний номер модели установлен как «C3V». Интересно, что POCO C65 по сути является переименованной версией Redmi 13C, разработанной командой POCO.

Что касается характеристик, утечки подтверждают, что смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру, что может стать настоящим магнитом для фотографов.

Кроме того, ожидается, что он предложит улучшенную производительность в плане быстрой зарядки по сравнению с Redmi 12C.

Новинка будет работать под управлением Android 13 с установленной поверх MIUI 14.