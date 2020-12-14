Canon займётся созданием камер для смартфонов

Речь идёт о датчиках CMOS, которые производитель фототехники намерен поставлять сторонним компаниям, сообщает ТН. Ранее Canon использовала собственные наработки лишь внутри своих же устройств. Возможно, компания решила сменила вектор развития в связи с тем, что та же Sony, по собственным заявлениям, получают заметную часть прибыли именно от продажи своих технологий мобильных камер.