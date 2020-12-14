Canon займётся созданием камер для смартфонов
Речь идёт о датчиках CMOS, которые производитель фототехники намерен поставлять сторонним компаниям, сообщает ТН. Ранее Canon использовала собственные наработки лишь внутри своих же устройств. Возможно, компания решила сменила вектор развития в связи с тем, что та же Sony, по собственным заявлениям, получают заметную часть прибыли именно от продажи своих технологий мобильных камер.
Canon производит CMOS-датчики с 2000 года для исключительного использования в продукции Canon. Опираясь на этот опыт и успех, Canon теперь стремится начать внешние продажи для сотрудничества с различными отраслями. Датчики Canon CMOS имеют уникальный дизайн и отвечают самым современным требованиям.
К сожалению, на данный момент неизвестно, кто именно станет партнёром компании и как скоро на рынке появятся первые смартфоны с камерами Canon.