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Canon займётся созданием камер для смартфонов

Неужели грядёт новая революция в мобильной съёмке?
За последние несколько лет Sony и Samsung захватили рынок датчиков изображений для смартфонов. Судя по всему, в ближайшее время расклад сил на рынке может сильно измениться, ведь в игру планирует вступить компания Canon.

Речь идёт о датчиках CMOS, которые производитель фототехники намерен поставлять сторонним компаниям, сообщает ТН. Ранее Canon использовала собственные наработки лишь внутри своих же устройств. Возможно, компания решила сменила вектор развития в связи с тем, что та же Sony, по собственным заявлениям, получают заметную часть прибыли именно от продажи своих технологий мобильных камер.

Canon производит CMOS-датчики с 2000 года для исключительного использования в продукции Canon. Опираясь на этот опыт и успех, Canon теперь стремится начать внешние продажи для сотрудничества с различными отраслями. Датчики Canon CMOS имеют уникальный дизайн и отвечают самым современным требованиям.

Canon

К сожалению, на данный момент неизвестно, кто именно станет партнёром компании и как скоро на рынке появятся первые смартфоны с камерами Canon.