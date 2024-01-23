Caviar представила коллекцию Samsung Galaxy S24 Ultra «‎Эра дракона»

Наиболее яркой особенностью часов являются декоративные элементы, в том числе рельефный дракон из 24-каратного золота и турбийона CVR ELT3350A — высокоточный механизм с ручным заводом на 19 камнях, вращающийся раз в минуту. В дополнение к дракону, задняя панель телефона украшена тремя бриллиантовыми звездами и двенадцатью знаками зодиака, нанесенными эмалью на титановое PVD-покрытие.

В коллекцию «Эра дракона» также входят модели с инкрустацией двенадцати знаков зодиака, стоимость которых начинается от 9 000 долларов. Коллекция выпущена ограниченным тиражом: всего 24 экземпляра флагманской модели Yong и по 99 экземпляров двенадцати зодиакальных моделей, включая Овна, Рыб, Водолея и Тельца.