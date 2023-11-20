Цена флагманского Xiaomi Redmi K70 на базе Snapdragon 8 Gen 2 расстроит фанатов

Согласно последним данным, этот аппарат будет оснащён передовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, который обещает значительное повышение производительности по сравнению с предшественниками.

Однако самым обсуждаемым вопросом остаётся цена новинки. По слухам, пользователи ожидали, что стоимость Redmi K70 будет около $300, но представители Xiaomi опровергли эти предположения.

Стоимость Snapdragon 8 Gen 2, как утверждается, в два раза выше, чем у его предшественника Snapdragon 870, что наводит на мысли о более высокой цене готового устройства.

Redmi K70, помимо мощного процессора, также будет оснащён новейшим 2K дисплеем и поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Эти характеристики делают его одним из самых ожидаемых смартфонов текущего года.

Ожидается, что официальный анонс и старт продаж состоятся уже в конце этого месяца.