Цена и характеристики Nothing Phone (2) утекли в Сеть за несколько дней до анонса

Так, по данным инсайдеров, Nothing Phone (2) получит 6,7-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Смартфон оснастят 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Сканер отпечатка пальцев будет подэкранным, а ёмкость аккумулятора составит 4700 мАч.

Основатель и генеральный директор компании Nothing, Карл Пей, подчеркнул, что новый Nothing Phone (2), в сравнении с предшественником, будет премиальным устройством.

Смартфон будет работать на операционной системе Nothing OS 2.0, основанной на Android 13.

Что же до цены новинки, то за смартфон попросят около $500. Однако стоимость может варьироваться в разных регионах.