Цена на сверхпопулярный смартфон Redmi Note 8 Pro стала еще ниже

Так, за версию Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти компания просит всего лишь 129 долларов вместо 143, а за Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянки достаточно отдать лишь 171 доллар вместо привычных 186. Само собой, предложение действительно лишь для Китая, но кто знает, возможно это как-то скажется и на том, по каким ценам устройства начнут продавать на Aliexpress. В любом случае, тенденция по снижению цены на столь популярное устройство не может не радовать.