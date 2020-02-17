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Сегодня 11:33

Цена на сверхпопулярный смартфон Redmi Note 8 Pro стала еще ниже

Пока, правда, лишь в Китае
Линейка Redmi Note 8, а особенно ее Pro-версия — сверхпопулярная линейка. Шутка ли — за несколько месяцев компании удалось продать более 10 млн единиц Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8! Что еще более приятно, Redmi то и дело снижает цену на и без того популярные устройства, в связи с чем фанаты компании очень часто получают возможность приобрести желанный аппарат по сверхнизкой цене. Вот и сейчас дочка Xiaomi расщедрилась и снизила цену на столь любимую пользователями линейку в Китае.

Так, за версию Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти компания просит всего лишь 129 долларов вместо 143, а за Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянки достаточно отдать лишь 171 доллар вместо привычных 186. Само собой, предложение действительно лишь для Китая, но кто знает, возможно это как-то скажется и на том, по каким ценам устройства начнут продавать на Aliexpress. В любом случае, тенденция по снижению цены на столь популярное устройство не может не радовать.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro построен на базе процессора MediaTek Helio G90T, что вызвало немало споров среди фанатов бренда. Но тесты журналистов и блогеров показали, что данное решение ничем не уступает вариантам от Qualcomm, а порой продукт MediaTek умудряется даже обходить своего конкурента в некоторых аспектах.