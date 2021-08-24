Цена нового бюджетного 5G-смартфона Samsung Galaxy M32 «утекла» в сеть накануне анонса

Так, интернет-инсайдеры выяснили, что уже завтра будет представлен Galaxy M32 5G. Но что более интересно, источники также разузнали, что цена смартфона будет стартовать с 270 долларов (19,9 тыс рублей), пишет Gizmochina. При этом самая топовая модификация также будет недорогой — она обойдётся уже в 340 долларов или 25,1 тыс рублей.

Отметим, что несмотря на то, что анонс Galaxy M32 5G состоится лишь завтра, уже сейчас известны характеристики аппарата. Так, например, в основу девайса ляжет чип Dimensity 720 от MediaTek. При этом ёмкость аккумулятора устройства составит 5000 мАч, а основная камера сможет похвастаться модулем на 48, 8, 5 и 2 Мп.