Цена нового недорогого смартфона Xiaomi Poco M3 была раскрыта до официального анонса

Информацию о стоимости грядущей новинки раскрыли инсайдер Ишан Агарвал и ресурс 91mobiles. Согласно опубликованным данным, Xiaomi Poco M3 будет выпущен в Европе в двух модификациях: на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти и на 4/128 ГБ памяти. Так, первый вариант может стоить от 149 евро до 150 евро или приблизительно от 176 долларов до 177 долларов. В то же время, модель с большим объемом внутренней памяти может продаваться от 169 евро до 179 евро.

Также в сети появились и некоторые технические характеристики неанонсированного смартфона. Устройству приписывают 6,53-дюймовый IPS LCD экран. Аппарат могут оборудовать трехмодульной камерой с основным датчиком на 48 Мп и 8 МП селфи-камерой. Сообщается, что Xiaomi Poco M3 оснастят огромным аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.